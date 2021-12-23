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Польский адвокат готовит против Лукашенко иск в Международный трибунал в Гааге

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Польша, Четверг 23 декабря 2021 23:36
Польский адвокат готовит против Лукашенко иск в Международный трибунал в Гааге Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анна Полисученко

Польский адвокат Томаш Вилинский подал в Национальную прокуратуру Варшавы иск против президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в январе 2022 года он планирует подать против Лукашенко иск в Международный трибунал в Гааге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interia.

Вилинский считает, что Лукашенко виновен в геноциде, совершенном против группы белорусов, которая идентифицирует себя с бело-красно-белым флагом и девизом "Жыве Беларусь!", а также против иракцев, прибывших на территорию Беларуси.

Кроме того, польский адвокат обвиняет президента Беларуси в преступлениях против человечности, государственном терроризме - имеется в виду захват самолета Ryanair, на котором находился белорусский оппозиционер и журналист Роман Протасевич, - и в дискриминации.

Вилинский также сказал, что в иске задокументированы доказательства в совершении убийств по заказу властей Беларуси. Адвокат отметил, что такие уведомления подаются очень редко, и сказал, что подачу иска уместно назвать "делом всей жизни".

В обосновании уведомления более 160 страниц и приложения на 10 000 страниц. Всего документ содержит более 30 000 страниц, свидетельствующих о преступлениях Лукашенко, утверждает Вилинский.

Томаш Вилинский объяснил, что статья 113 Уголовного кодекса Польши позволяет вести дела в отношении иностранцев, находящихся за границей, а также в отношении преступлений, совершенных за границей против иностранцев, если это вытекает из международных соглашений или международного права в целом.

Ранее мы писали, что в Беларуси признали "экстремистскими" интернет-ресурсы "Радио Свободы".

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