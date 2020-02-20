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Польские журналисты поддержали телеканал ATR

Новости » Общество     20.02.2020 - 06:39
Польские журналисты поддержали телеканал ATR
Фото: студия ATR (из открытых источников)

Журналисты Польши считают непонятными проблемы с финансированием и созданием барьеров для канала

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила солидарность и поддержку коллективу крымскотатарского телеканала ATR. Об этом говорится в заявлении SDP.

В организации призвали украинские власти и международное сообщество предоставить все возможные формы поддержки и помощи для дальнейшей бесперебойной работы телеканала ATR.

"ATR остается надежным источником информации о ситуации в оккупированном Крыму. Этот телеканал является важной частью функционирования и идентификации крымскотатарской громады, особенно в ситуации российской агрессии и репрессий со стороны Российской Федерации", - говорится в обращении.

Польские журналисты отмечают, что люди, которые сотрудничают с ATR в Крыму, постоянно подвергаются опасности, и многие из них уже заплатили за свою деятельность ограничением свободы.

"Тем более непонятными являются проблемы с финансированием и созданием административных барьеров для канала, что в итоге может повлечь необходимость прекращения вещания и трансляции в оккупированном Крыму.

Напомним крымскотатарский телеканал ATR перестал получать финансирование из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия через временное приостановление финансовой поддержки из государственного бюджета.

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