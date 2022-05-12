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Польские ветеринарные и санитарные службы на границе с Украиной будут работать 24/7

Фото: польские ветеринарные и санитарные службы на границе с Украиной будут работать 24/7 (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Украина и Польша достигли договоренности о работе ветеринарных и санитарных служб в режиме 24/7. Для этого их работников переведут непосредственно на украинско-польскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко в Facebook.

По ее словам, для украинского агроэкспорта упростят контрольные процедуры. В частности, лабораторные исследования можно будет делать не на границе, а в городе назначения, что значительно сократит время пересечения границы.

Стороны также договорились устранить барьеры в торговле продукцией животного происхождения, в частности свинины.

"Для Украины важно обеспечить транзит свинины, говядины и баранины в третьи страны через территорию Польши, что требует соответствующих ветеринарных решений", - пояснила Свириденко.

Достигнута и договоренность более эффективно использовать все варианты перевозок, в частности контейнерные перевозки через польские порты.

"Сотрудничество с Польшей становится буквально ежедневным и ориентированным на то, чтобы общая граница растворилась для целей торговли", - резюмировала министр.

Напомним, ранее Свириденко рассказала о переговорах с министром развития и технологий Польши Валдемаром Будой относительно транзита через Польшу в Украину топлива с помощью государственной Корпорации страхования экспортных кредитов.

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