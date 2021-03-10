Польские пограничники задержали трех украинцев за подделку документов. Задержанные также способствовали нахождению более тысячи иностранцев на территории Польши.

Украинцев задержали в городе Лудзь. Следствие проводится под надзором прокуратуры в городе Поддембице.

По данным пограничников, трое украинцев занимались обеспечением и содействием пребыванию иностранцев на территории республики с нарушением действующего законодательства и подделывали документы.

"По подсчетам, действуя таким образом, мужчины облегчили пребывание в Польше более тысячи иностранцев", - отметили в Пограничной службе страны.

Во время обысков правоохранители нашли ряд доказательств незаконного бизнеса: электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписку с воеводских управлений, платежные карточки, документацию компании, сфальсифицированные медицинские справки, документацию, связанную с вынесением решений воеводами, SIM-карты, заявки в подтверждение надежных профилей, марки, выдаваемые различным компаниям, а также поддельную польскую карту пребывания.

Задержанным запретили выезд за пределы страны, а также изъяли паспорта. Их обязали появляться в полиции.

"В отношении одного из задержанных комендант пограничного отдела в г. Лудзь открыл административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности интересов республики Польша. Ему грозит запрет на въезд на территорию республики и шенгенских стран на 5 лет ", - говорится в сообщении.