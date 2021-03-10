Польские пограничники задержали трех украинцев за подделку документов
Польские пограничники задержали трех украинцев за подделку документов. Задержанные также способствовали нахождению более тысячи иностранцев на территории Польши.
Об этом сообщает "Польское радио".
Украинцев задержали в городе Лудзь. Следствие проводится под надзором прокуратуры в городе Поддембице.
По данным пограничников, трое украинцев занимались обеспечением и содействием пребыванию иностранцев на территории республики с нарушением действующего законодательства и подделывали документы.
"По подсчетам, действуя таким образом, мужчины облегчили пребывание в Польше более тысячи иностранцев", - отметили в Пограничной службе страны.
Во время обысков правоохранители нашли ряд доказательств незаконного бизнеса: электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписку с воеводских управлений, платежные карточки, документацию компании, сфальсифицированные медицинские справки, документацию, связанную с вынесением решений воеводами, SIM-карты, заявки в подтверждение надежных профилей, марки, выдаваемые различным компаниям, а также поддельную польскую карту пребывания.
Задержанным запретили выезд за пределы страны, а также изъяли паспорта. Их обязали появляться в полиции.
"В отношении одного из задержанных комендант пограничного отдела в г. Лудзь открыл административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности интересов республики Польша. Ему грозит запрет на въезд на территорию республики и шенгенских стран на 5 лет ", - говорится в сообщении.
Напомним, осенью прошлого года в Тернополе полиция задержала группу, которая занималась изготовлением фальшивых документов и голографических элементов. Среди прочего, это были паспорта граждан Европейского союза.