Польські прикордонники затримали трьох українців за підробку документів
Польські прикордонники затримали трьох українців за підробку документів. Затримані також сприяли перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Українців затримали у місті Лудзь. Слідство проводиться під наглядом прокуратури у місті Поддембіце.
За даними прикордонників, троє українців займалися забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території республіки з порушенням чинного законодавства та підробляли документи.
"За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців", - зазначили у Прикордонній службі країни.
Під час обшуків правоохоронці знайшли ряд доказів незаконного бізнесу: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документацію компанії, сфальшовані медичні довідки, документацію, пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.
Затриманим заборонили виїзд за межі країни, а також вилучили паспорти. Їх зобов'язали з'являтися у поліції.
"Стосовно одного із затриманих комендант прикордонного відділу в м. Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію республіки та шенгенських країн на 5 років", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, восени минулого року у Тернополі поліція затримала групу, яка займалася виготовленням фальшивих документів і голографічних елементів. Серед іншого, це були паспорти громадян Європейського союзу.