Польські прикордонники затримали трьох українців за підробку документів. Затримані також сприяли перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.

Українців затримали у місті Лудзь. Слідство проводиться під наглядом прокуратури у місті Поддембіце.

За даними прикордонників, троє українців займалися забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території республіки з порушенням чинного законодавства та підробляли документи.

"За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців", - зазначили у Прикордонній службі країни.

Під час обшуків правоохоронці знайшли ряд доказів незаконного бізнесу: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документацію компанії, сфальшовані медичні довідки, документацію, пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

Затриманим заборонили виїзд за межі країни, а також вилучили паспорти. Їх зобов'язали з'являтися у поліції.

"Стосовно одного із затриманих комендант прикордонного відділу в м. Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію республіки та шенгенських країн на 5 років", - сказано у повідомленні.