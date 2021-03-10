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Польські прикордонники затримали трьох українців за підробку документів

Новость на русском → Польща, Середа 10 березня 2021 11:33
Польські прикордонники затримали трьох українців за підробку документів Фото: польський прикордонник (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Польські прикордонники затримали трьох українців за підробку документів. Затримані також сприяли перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Українців затримали у місті Лудзь. Слідство проводиться під наглядом прокуратури у місті Поддембіце.

За даними прикордонників, троє українців займалися забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території республіки з порушенням чинного законодавства та підробляли документи.

"За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців", - зазначили у Прикордонній службі країни.

Під час обшуків правоохоронці знайшли ряд доказів незаконного бізнесу: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документацію компанії, сфальшовані медичні довідки, документацію, пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

Затриманим заборонили виїзд за межі країни, а також вилучили паспорти. Їх зобов'язали з'являтися у поліції.

"Стосовно одного із затриманих комендант прикордонного відділу в м. Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію республіки та шенгенських країн на 5 років", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, восени минулого року у Тернополі поліція затримала групу, яка займалася виготовленням фальшивих документів і голографічних елементів. Серед іншого, це були паспорти громадян Європейського союзу.

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