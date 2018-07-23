В Польше задержали контрабандистов за торговлю сигаретами из Украины

В состав банды входили как поляки, так и украинцы

В Польше пограничниками Люблинского воеводства задержали банду по торговле контрабандными сигаретами. Которые поступали с Украины. В общем задержали 20 человек, передает "Польское радио".

Отмечается, что в состав банды входили как поляки, так и украинцы. Они перевозили контрабандный товар из Украины и продавали его в Германии и в Польше.

"Преступники везли контрабандные сигареты из Украины, используя для этого авто со специально оборудованными тайниками и переправляли их в центральную Польшу и Германию", - говорится в сообщении.

Кроме того, банда на территории Польши также занималась незаконным изготовлением сигарет. На сегодня расследование по делу международной банды ведут сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Гребенном под надзором Окружной прокуратуры в городе Замостье.

Установлено, что организованная преступная группа на протяжении нескольких месяцев ввела на рынок Европейского союза сигареты без польских акцизных знаков на сумму почти 1,5 млн злотых (свыше 340 тыс. евро).

Для достижения этой цели злоумышленники приобрели табак для незаконного изготовления сигарет, рыночная стоимость которого составляет 1,7 млн злотых (свыше 390 тыс. евро).

Группа занималась контрабандой на территории Люблинского, Подкарпатского, Варминско-Мазурского, Мазовецкого и Куявско-Поморского воеводств.

На сегодня всем задержанным участникам банды предъявлено обвинение за участие в организованной преступной группе и контрабанду акцизных товаров.

"Четырех граждан Польши, которых обвинили в руководстве группой, арестованы. Относительно других применен надзор полиции", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 июля 2018 года и Одесской области правоохранители блокировали контрабанду крупной партии сигарет с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.