У Польщі затримали контрабандистів за торгівлю цигарками з України

До складу банди входили як поляки, так і українці

У Польщі прикордонниками Люблінського воєводства затримано банду за торгівлю контрабандними цигарками. Що надходили з України. Загалом затримали 20 осіб, передає "Польське радіо".

Зазначається, що до складу банди входили як поляки, так і українці. Вони перевозили контрабандний товар з України та продавали його в Німеччині та у Польщі.

"Злочинці везли контрабандні цигарки з України, використовуючи для цього авто зі спеціально обладнаними сховками і переправляли їх у центральну Польщу та Німеччину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, банда на території Польщі також займалась незаконним виготовленням цигарок. На сьогодні розслідування у справі міжнародної банди ведуть працівники Надбужанського відділу Прикордонної служби у Гребенному під наглядом Окружної прокуратури у місті Замостя.

З’ясовано, що організована злочинна група упродовж кількох місяців ввела на ринок Європейського союзу цигарки без польських акцизних знаків на суму майже 1,5 млн злотих (понад 340 тис. євро).

Для досягнення цієї цілі зловмисники придбали тютюн для незаконного виготовлення цигарок, ринкова вартість якого становить 1,7 млн злотих (понад 390 тис. євро).

Група займалась контрабандою на території Люблінського, Підкарпатського, Вармінсько-Мазурського, Мазовєцького та Куявсько-Поморського воєводств.

На сьогодні усім затриманим учасникам банди висунуто звинувачення за участь в організованій злочинній групі та контрабанду акцизних товарів.

"Чотирьох громадян Польщі, яких звинуватили у керівництві групою, арештовано. Щодо інших застосовано нагляд поліції", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року і Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки.