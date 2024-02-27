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Польські випускники шкіл складатимуть іспит з української мови: в якому році його запровадять

Фото: польські випускники шкіл складатимуть іспит з української мови (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Випускники шкіл, які навчаються в Польщі, складатимуть іспит з української мови. Вже є відповідне рішення Міністерства освіти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Розпорядженням Міністра освіти та науки від 23 лютого 2023 року про внесення змін до положення про іспит було ухвалено рішення запровадити іспит з української мови. 

Як зазначається, випускний іспит з української мови запровадять у 2025-2026 навчальному році. 

У Міністерстві освіти Польщі пояснили, що на тлі війни приплив українців до країни може призвести до збільшення інтересу поляків до української мови та культури.

Даний випускний екзамен зможуть складати як учні з Польщі, так і з України. Пробні іспити відбудуться восени 2025 року.

Українська мова у Польщі

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що іспит на водійські права у Польщі можна скласти українською мовою.

Такий варіант доступний у Кракові, Тарнові та Новому Сончі.

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