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Польські спецслужби арештували дев'ятьох підозрюваних у диверсіях на користь РФ, - Туск

Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Польщі спецслужбами були затримані та заарештовані дев'ять осіб, які підозрюються у безпосередній участі в диверсійній діяльності у цій країні на користь Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає РБК-Україна з посиланням на TVN24 та Gazetaprawna.pl.

"Наразі у нас є дев'ять підозрюваних, заарештованих і звинувачених у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на запит російських служб", - сказав глава польського уряду в ефірі телеканалу у понеділок.

Відповідаючи на запитання журналістів про диверсії в Польщі, Туск наголосив, що справа "дуже серйозна".

Він зазначив, що ситуація стосується кількох європейських країн - йдеться, зокрема, про саму Польщу, а також Литву та Латвію. Крім того, додав чиновник, подібні сигнали надходять і зі Швеції.

Туск уточнив, що заарештовані підорювані у диверсіях звинувачується у "побиттях, підпалах та спробах влаштувати підпали".

Він також розповів про регіональну співпрацю та ефективність служб у боротьбі з диверсіями на території країни.

Польський прем'єр наголосив, що держава діє в цьому питанні, консультуючись із сусідами та союзниками.

"Я дійсно задоволений ефективністю наших служб на даний момент", - сказав Туск.

Агенти РФ у Польщі

Раніше у Польщі заявляли про активізацію проросійських агентів і шпигунів у цій країні.

На початку травня польський прем'єр Дональд Туск запропонував відновити польську Комісію з розслідування російського впливу. Причиною став інцидент з польським суддею Томашом Шмідтом і ризик зростання у країні шпигунства на користь РФ.

Додамо, польська прокуратура продовжує розслідування з метою з'ясувати, з'ясувати, чи був суддя Шмідт шпигуном.

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