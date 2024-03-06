UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польські протестувальники закидали поліцію бруківкою та палаючими фаєрами

Фото: у варшаві проходить масштабний протест фермерів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польські фермери під час протестів почали кидати в правоохоронців бруківку та палаючі фаєри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За даними правоохоронців, фаєри та петарди були запалені фермерами перед офісом прем'єр-міністра Дональда Туска під час масштабної акції протесту, що триває в столиці Польща з самого ранку.

 

Деякі фаєри, за даними правоохоронців, були кинуті в бік поліції та офісної будівлі прем'єр-міністра. Натовп скандував, щоб до них вийшов прем'єр-міністр Дональд Туск.

Крім того, варшавська поліція повідомляє, що протестуючі фермери закидали правоохоронців бруківкою.

"У зв'язку з фізичною агресією деяких протестувальників на вулиці Вейській - по відношенню до співробітників поліції - довелося застосувати заходи прямого примусу" - повідомляє столична поліція.

Наразі відомо, що страйки проходять не лише у Варшаві, але й в інших частинах Польщі.

Протести фермерів по всій Європі

Нагадаємо, у декількох країнах ЄС фермери та аграрії влаштували протести. Вони незадоволені зеленим курсом Європейської комісії та вимагають поступок як від ЄС, так і від своїх урядів.

У Франції та Польщі протести досягли найбільших масштабів. Польські протестувальники також вимагають обмежити імпорт продукції з України. У середу, 6 березня, вони влаштували багатотисячну акцію протесту у центрі Варшави.

Крім того, польські фермери блокують кордон з Україною як виїзд, так і в'їзд вантажівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща