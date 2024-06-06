Польські протестувальники можуть розблокувати останній КПП на кордоні з Україною

Він зазначив, що у Польщі продовжується блокування одного напрямку на кордоні з Україною, а саме КПП "Рава-Руська". Протестувальники перешкоджають руху вантажівок. Вони не випускають вантажівки з України. З Польщі до України за минулу добу приїхали 60 вантажівок.

"Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, і яку інформацію ми мали від польських колег, що о 14:00 сьогодні ці дії можуть припинитися. Так це буде чи ні, звісно, ми будемо бачити в обід, коли цей час настане", - сказав речник.

Демченко також спростував інформацію про те, що нібито блокується напрямок "Медика - Шегині". Рух вантажівок на цьому пунктів пропуску здійснюється в обох напрямках.