Польські протестувальники можуть розблокувати останній КПП на кордоні з Україною

Польські протестувальники сьогодні, 6 червня, можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною. Це останній заблокований КПП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що у Польщі продовжується блокування одного напрямку на кордоні з Україною, а саме КПП "Рава-Руська". Протестувальники перешкоджають руху вантажівок. Вони не випускають вантажівки з України. З Польщі до України за минулу добу приїхали 60 вантажівок.
"Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, і яку інформацію ми мали від польських колег, що о 14:00 сьогодні ці дії можуть припинитися. Так це буде чи ні, звісно, ми будемо бачити в обід, коли цей час настане", - сказав речник.
Демченко також спростував інформацію про те, що нібито блокується напрямок "Медика - Шегині". Рух вантажівок на цьому пунктів пропуску здійснюється в обох напрямках.
Нагадаємо, у лютому 2024 року польські протестувальники відновили протести на кордоні з Україною. Вони блокували рух вантажівок, були випадки, коли протестувальники висипали українське зерно.
Крім того, у чергах на кордоні померли декілька українських водіїв.
У березні Україна та Польща провели урядову зустріч, аби вирішити проблему на кордоні. З часом протестувальники почали розблоковувати КПП, а рух вантажівок відновився.
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