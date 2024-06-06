Польские протестующие могут разблокировать последний КПП на границе с Украиной

Он отметил, что в Польше продолжается блокировка одного направления на границе с Украиной, а именно КПП "Рава-Русская". Протестующие препятствуют движению грузовиков. Они не выпускают грузовики из Украины. Из Польши в Украину за минувшие сутки приехали 60 грузовиков.

"Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как это анонсировалось, и какую информацию мы имели от польских коллег, что в 14:00 сегодня эти действия могут прекратиться. Так это будет или нет, конечно, мы будем видеть в обед, когда это время настанет", - сказал спикер.

Демченко также опроверг информацию о якобы блокировке направлении "Медика - Шегини". Движение грузовиков на этом пункте пропуска осуществляется в обоих направлениях.