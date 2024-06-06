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Польские протестующие могут разблокировать последний КПП на границе с Украиной

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские протестующие сегодня, 6 июня, могут разблокировать пункт пропуска "Рава-Русская" на границе с Украиной. Это последний заблокированный КПП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Польше продолжается блокировка одного направления на границе с Украиной, а именно КПП "Рава-Русская". Протестующие препятствуют движению грузовиков. Они не выпускают грузовики из Украины. Из Польши в Украину за минувшие сутки приехали 60 грузовиков.

"Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как это анонсировалось, и какую информацию мы имели от польских коллег, что в 14:00 сегодня эти действия могут прекратиться. Так это будет или нет, конечно, мы будем видеть в обед, когда это время настанет", - сказал спикер.

Демченко также опроверг информацию о якобы блокировке направлении "Медика - Шегини". Движение грузовиков на этом пункте пропуска осуществляется в обоих направлениях.

 

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, в феврале 2024 года польские протестующие возобновили протесты на границе с Украиной. Они блокировали движение грузовиков, были случаи, когда протестующие высыпали украинское зерно.

Кроме того, в очередях на границе скончались несколько украинских водителей.

В марте Украина и Польша провели правительственную встречу для решения проблемы на границе. Со временем протестующие начали разблокировать КПП, а движение грузовиков возобновилось.

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