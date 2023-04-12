Польські фермери знову простетують проти імпорту зерна із України

"До уваги міжнародних перевізників! Польські аграрії знову розпочали акцію протесту в Дорогуську. ЇЇ проведення попередньо погоджено польськими правоохоронними органами до 24:00 14 квітня", - йдеться в повідомленні.

Одна з причин протесту - це збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої держави.

Громадян попереджають про можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставленні вантажів до кордону з польського боку.

Оцінити ситуацію щодо очікування на пропуск вантажів через західний кордон держави можна за посиланням.