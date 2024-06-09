Польські фермери не заблокували "Шегині", але це може статися в майбутньому, - ДПСУ

"Це була попередня інформація, яку ми мали, що сьогодні може початися блокування на пункті пропуску "Шегині-Медика". На щастя, як ми бачимо, блокування не почалося. Але, зважаючи на те, що це вже було анонсовано, не можна виключати, що в майбутньому цей напрямок можуть заблокувати", - сказав речник ДПСУ.

За його словами, більше детально прикордонна служба зможе повідомляти про це, коли буде отримувати відповідну інформацію від польських колег.

"Більш детально зможемо повідомити про це, коли матимемо інформацію від польських колег, що такі дії плануються на якийсь час чи коли такі дії розпочнуться. Але сподіваємось, що цього не відбудеться", - додав Демченко.