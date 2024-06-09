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Польские фермеры не заблокировали "Шегини", но это может произойти в будущем, - ГПСУ

Фото: пункт пропуска "Шегини" не заблокирован сегодня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на анонсы, польские фермеры не приступили сегодня, 9 июня, к блокированию проезда на пункте пропуска "Шегини-Медика". Однако нельзя исключать, что этого не произойдет в будущем.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Это была предварительная информация, которая у нас была, что сегодня может начаться блокировка на пункте пропуска "Шегини-Медика". К счастью, как мы видим, блокировка не началась. Но, учитывая, что это уже было анонсировано, нельзя исключать, что в будущем это направление могут заблокировать", - сказал спикер ГПСУ.

По его словам, более подробно пограничная служба сможет сообщать об этом, когда будет получать соответствующую информацию от польских коллег.

"Более подробно сможем сообщить об этом, если у нас будет информация от польских коллег, что такие действия планируются на какое-то время или когда такие действия начнутся. Но надеемся, что этого не произойдет", - добавил Демченко.

Ситуация на границе Украины с Польшей

Долгое время польские фермеры блокировали проезд грузовиков через границу Украины с Польшей. Блокировка касалась движения грузовиков в обе стороны. После переговоров между Украиной, Польшей и протестующими границу удалось разблокировать.

Однако на днях стало известно о планах польских фермеров снова заблокировать проезд через границу в пункте пропуска "Шегини-Медика". Ожидалось, что блокировка продлится до сентября. Однако было непонятно, проезд какого вида транспорта поляки собирались блокировать.

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