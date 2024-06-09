Польские фермеры не заблокировали "Шегини", но это может произойти в будущем, - ГПСУ

"Это была предварительная информация, которая у нас была, что сегодня может начаться блокировка на пункте пропуска "Шегини-Медика". К счастью, как мы видим, блокировка не началась. Но, учитывая, что это уже было анонсировано, нельзя исключать, что в будущем это направление могут заблокировать", - сказал спикер ГПСУ.

По его словам, более подробно пограничная служба сможет сообщать об этом, когда будет получать соответствующую информацию от польских коллег.

"Более подробно сможем сообщить об этом, если у нас будет информация от польских коллег, что такие действия планируются на какое-то время или когда такие действия начнутся. Но надеемся, что этого не произойдет", - добавил Демченко.