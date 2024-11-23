Польські фермери розпочали нові протести на кордоні з Україною

Зранку у прикордонному пункті "Медика" розпочалися акція протесту аграріїв, які перекрили дорогу до прикордонного переходу з Україною.

Співорганізатор блокади пояснив, що фермери протестують з двох причин. Перша - невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина - занепокоєння, пов’язане з підписанням ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході та залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України. Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові колони не обмежують.

Держприкордонна служба України зазначає, що наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну чекають близько 150 вантажівок.

За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.