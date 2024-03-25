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Польські фермери припинили блокаду кордону з РФ: у чому причина

Понеділок 25 березня 2024 07:43
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Польські фермери припинили блокаду кордону з РФ: у чому причина
Автор: Константин Широкун

Польські фермери призупинили акцію протесту на кордоні з РФ у Гжехотці. Фермери Вармінсько-Мазурського воєводства поки не продовжуватимуть акції через наближення великодніх свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв'язку з майбутніми святами, хоча протестувальники були налаштовані більш рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону мінімум на місяць.

Протестувальники здивовані тим, скільки товарів надходить до Євросоюзу з Росії. Фермери наголошують, що незважаючи на повномасштабне втручання в Україну, товарообмін із Росією постійно продовжується. Саме тому вони мають намір поновити акцію протесту вже наступного тижня.

Нові протести фермерів у Польщі

Нагадаємо, що польські селяни 20 березня організували нові загальнонаціональні акції протесту. У багатьох місцях утворилися затори, оскільки фермери перекрили тракторами дороги та перехрестя.

Повідомляється, що польські фермери заблокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами до Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не будуть запроваджені.

ЗМІ повідомляють, що польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна та тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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