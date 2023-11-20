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Польські фермери приєднаються до блокади кордону з Україною, - Bloomberg

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною загрожує поширитися, і група фермерів планує приєднатися до протесту на четвертому переході в рамках суперечки, яка може поставити під загрозу гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Унаслідок блокади, що почалася два тижні тому, по обидва боки кордону застрягло до 20 тисяч автомобілів, що змусило владу Києва запропонувати допомогу в евакуації водіїв, які застрягли.

Перевізники з Польщі та низки східних країн-членів Європейського союзу стверджують, що тимчасові поступки, введені після вторгнення Росії, створили нечесну конкуренцію з боку України, і вимагають їх скасування.

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести триденну акцію протесту на КПП "Медика" в четвер, повідомив Лукаш Мартин, один з її організаторів.

Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту, галузевої групи, з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися з листом до глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням переглянути угоду про лібералізацію перевезень з Україною, термін дії якої спливає в червні 2024 року.

Під час війни ЄС дозволив українським перевізникам перевозити товари без отримання дозволів для полегшення і прискорення потоку вантажів.

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

16 листопада польські перевізники відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити блокування кордону з Україною. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для України.

Крім цього Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі , якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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