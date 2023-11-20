Польские фермеры присоединятся к блокаде границы с Украиной, - Bloomberg

В результате блокады, начавшейся две недели назад, по обе стороны границы застряло до 20 тысяч автомобилей, что заставило власти Киева предложить помощь в эвакуации застрявших водителей.

Перевозчики из Польши и ряда восточных стран-членов Европейского союза утверждают, что временные уступки, введенные после вторжения России, создали нечестную конкуренцию со стороны Украины, и требуют их отмены.

Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на КПП "Медыка" в четверг, сообщил Лукаш Мартын, один из ее организаторов.

Члены Международного союза автомобильного транспорта, отраслевой группы, из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились с письмом к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение о либерализации перевозок с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024 года.

Во время войны ЕС разрешил украинским перевозчикам перевозить товары без получения разрешений для облегчения и ускорения потока грузов.

Блокада границы польскими перевозчиками

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины.

Помимо этого Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

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