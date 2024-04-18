Польські фермери поновили блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

За даними прес-служби, такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 09:00.

На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" - як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

За наявною інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" - до 9:00 19 квітня.

"Станом на ранок сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Блокада кордону

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що польські протестувальники можуть знову заблокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Краковець", "Шегині" та "Мостиська".

Нагадаємо, що польські фермери з лютого блокують КПП на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати вільну торгівлю з Україною.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми з експортом українського продовольства.