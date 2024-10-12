Польські фермери погрожували протестами на кордоні з Україною: чи почалася блокада

Польські фермери анонсували у жовтні протести на кордоні з Україною. Поки прикордонні пункти не були заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Польщею, як вони (фермери, ред.) це анонсували, по напрямку пункту пропуску "Шегині" з українського боку, з польського боку це напрямок "Медика", на даний момент рух на цьому напрямку і на інших рух вантажівок залишається стабільним, інтенсивним", - сказав речник.

Він додав, що рух вантажних авто не обмежуються ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну.

Демченко наголосив, що українські прикордонники не отримували від польських колег попереджання про блокування кордону найближчим часом.

"Звісно, ми з ним постійно на контакті для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінитися... але ми сподіваємося, що таких дій польські фермери не вчинятимуть", - зазначив він.

За словами речника, восени інтенсивність перетину кордону зменшується у порівнянні з літнім періодом.

"Загалом у будні дні кордон перетинає 90 тисяч осіб. Як і раніше, найбільший пасажиропотік припадає саме на кордон з Польщею. Але і з зниженням пасажиропотоку ми також не фіксуємо черг на виїзд і в'їзд", - заявив Демченко.