ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські фермери погрожували протестами на кордоні з Україною: чи почалася блокада

Україна, Субота 12 жовтня 2024 16:13
UA EN RU
Польські фермери погрожували протестами на кордоні з Україною: чи почалася блокада Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери анонсували у жовтні протести на кордоні з Україною. Поки прикордонні пункти не були заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"На кордоні з Польщею, як вони (фермери, ред.) це анонсували, по напрямку пункту пропуску "Шегині" з українського боку, з польського боку це напрямок "Медика", на даний момент рух на цьому напрямку і на інших рух вантажівок залишається стабільним, інтенсивним", - сказав речник.

Він додав, що рух вантажних авто не обмежуються ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну.

Демченко наголосив, що українські прикордонники не отримували від польських колег попереджання про блокування кордону найближчим часом.

"Звісно, ми з ним постійно на контакті для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінитися... але ми сподіваємося, що таких дій польські фермери не вчинятимуть", - зазначив він.

За словами речника, восени інтенсивність перетину кордону зменшується у порівнянні з літнім періодом.

"Загалом у будні дні кордон перетинає 90 тисяч осіб. Як і раніше, найбільший пасажиропотік припадає саме на кордон з Польщею. Але і з зниженням пасажиропотоку ми також не фіксуємо черг на виїзд і в'їзд", - заявив Демченко.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, Польща попередила, що місцеві фермери анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Страйк мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".

Прикордонники та митники попереджали про можливі затримки у пропуску вантажівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Прикордонна служба Прикордонники
NEWS
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
Старі нові монети. Звідки взялися "шаги" і коли вони можуть замінити "копійки"
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом