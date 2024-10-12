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Польские фермеры угрожали протестами на границе с Украиной: началась ли блокада

Украина, Суббота 12 октября 2024 16:13
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Польские фермеры угрожали протестами на границе с Украиной: началась ли блокада Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры анонсировали в октябре протесты на границе с Украиной. Пока пограничные пункты не были заблокированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На границе с Польшей, как они (фермеры, ред.) это анонсировали, по направлению пункта пропуска "Шегини" с украинской стороны, с польской стороны это направление "Медыка", на данный момент движение на этом направлении и на других движения грузовиков остается стабильным, интенсивным", - сказал спикер.

Он добавил, что движение грузовых автомобилей не ограничиваются ни на выезд, ни на въезд в Украину.

Демченко отметил, что украинские пограничники не получали от польских коллег предупреждения о блокировке границы в ближайшее время.

"Конечно, мы с ним постоянно на контакте для того, чтобы понимать, насколько ситуация может измениться... но мы надеемся, что такие действия польские фермеры не будут совершать", - отметил он.

По словам спикера, осенью интенсивность пересечения границы уменьшается по сравнению с летним периодом.

"В целом в будние дни граница пересекает 90 тысяч человек. По-прежнему самый большой пассажиропоток приходится именно на границу с Польшей. Но и со снижением пассажиропотока мы также не фиксируем очередей на выезд и въезд", - заявил Демченко.

Блокада границы поляками

Напомним, что Польша предупредила, что местные фермеры анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Забастовка должна была длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года на пограничном пункте "Медыка - Шегини".

Пограничники и таможенники предупреждали о возможных задержках в пропуске грузовиков.

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