Польські фермери можуть відновити протести на кордоні. ЗМІ дізнались причину

За даними видання, польські фермери не виключають, що відновлять свої протести після завершення польових робіт. Наплив агропродовольчої продукції з України руйнує, серед іншого, ринок м'яких фруктів.

Зокрема на закупівельних пунктах зафіксовано значне падіння цін на малину.

Видання зазначає, що польські виробники за кілограм малини отримують від 6,5 до 7 злотих. Це нижче рівня рентабельності. Фермери побоюються, що ціни на заготівельних пунктах будуть падати й надалі. І причиною падіння цін фермери вважають імпорт фруктів з України.

"Це кілька тисяч тонн - так припускають виробники. Останнім часом спостерігається сильне зниження закупівельних цін, що, очевидно, пов'язано з імпортом з України", - сказав Сильвестр Дзевульський з Люблінської сільськогосподарської палати.

Він заявив, що це велика проблема для польських виробників, навіть якщо українська малина не потрапляє безпосередньо до Польщі. За його словами, це пов'язано з тим, що фрукти зі сходу йдуть до інших країн.

"Польща не може конкурувати з Україною на міжнародному ринку, оскільки виробничі витрати там набагато нижчі. Українці також не зобов'язані відповідати суворим екологічним стандартам ЄС. Тому існує високий ризик втрати зовнішніх ринків. Раніше заморожена малина з Польщі йшла переважно до скандинавських країн. Сьогодні цей ринок хочуть зайняти українці, тому фермери звертаються до уряду з проханням вжити заходів", - зазначив Дзевульський.