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Польські фермери можуть відновити протести на кордоні. ЗМІ дізнались причину

Фото: польські фермери через малину можуть відновити протести на кордоні (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Польські фермери можуть відновити протести на кордоні з Україною. До цього зокрема причетне падіння ціни на малину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Марія".

За даними видання, польські фермери не виключають, що відновлять свої протести після завершення польових робіт. Наплив агропродовольчої продукції з України руйнує, серед іншого, ринок м'яких фруктів.

Зокрема на закупівельних пунктах зафіксовано значне падіння цін на малину. 

Видання зазначає, що польські виробники за кілограм малини отримують від 6,5 до 7 злотих. Це нижче рівня рентабельності. Фермери побоюються, що ціни на заготівельних пунктах будуть падати й надалі. І причиною падіння цін фермери вважають імпорт фруктів з України.

"Це кілька тисяч тонн - так припускають виробники. Останнім часом спостерігається сильне зниження закупівельних цін, що, очевидно, пов'язано з імпортом з України", - сказав Сильвестр Дзевульський з Люблінської сільськогосподарської палати.

Він заявив, що це велика проблема для польських виробників, навіть якщо українська малина не потрапляє безпосередньо до Польщі. За його словами, це пов'язано з тим, що фрукти зі сходу йдуть до інших країн.

"Польща не може конкурувати з Україною на міжнародному ринку, оскільки виробничі витрати там набагато нижчі. Українці також не зобов'язані відповідати суворим екологічним стандартам ЄС. Тому існує високий ризик втрати зовнішніх ринків. Раніше заморожена малина з Польщі йшла переважно до скандинавських країн. Сьогодні цей ринок хочуть зайняти українці, тому фермери звертаються до уряду з проханням вжити заходів", - зазначив Дзевульський.

Протести на кордоні

Нагадаємо, що 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Напочатку цього року ситуацію вдалося тимчасово стабілізувати, але у лютому протести та блокада відновилися.

Лише наприкінці квітня польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною, але й там є нюанс.

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ПольщаКордон з УкраїноюФермери