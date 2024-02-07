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Польські фермери готуються заблокувати один з КПП на кордоні з Україною

Фото: у Польщі готуються знову заблокувати один з КПП на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери готуються знову заблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Дорогуськ - Ягодин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України у Telegram.

Як зазначається, польська сторона поінформувала, що місцеві фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.

Польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочнеться об 11:00 9 лютого з використання сільськогосподарської техніки. Акція протесту, як анонсовано, триватиме до 9 березня.

Учасники акції зазначають, що будуть пропускати всі автобуси, а також по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Поляки також обіцяють не перешкоджати пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

"Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Проте 31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.

У Польщі раніше погрожували відновити протести на всіх пункт пропуску до України. 

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