Польские фермеры готовятся заблокировать один из КПП на границе с Украиной

Как отмечается, польская сторона сообщила, что местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля.

Польские таможенники проинформировали о том, что блокировка пункта пропуска "Дорогуск - Ягодын" начнется в 11:00 9 февраля с использования сельскохозяйственной техники. Акция протеста, как анонсировано, продлится до 9 марта.

Участники акции отмечают, что будут пропускать все автобусы, а также по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа. Поляки также обещают не препятствовать пропуску гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

"По другим пунктам пропуска на границе с Польшей информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации", - говорится в сообщении.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Однако 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действия ЕС.

В Польше ранее угрожали возобновить протесты на всех пункт пропуска в Украину.