Польські фермери анонсували протести на кордоні з Литвою

За його словами, протестувальники хочуть зупиняти та перевіряти у КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

"Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію", - уточнив Печіньскінс.

При цьому не зупинятимуть легковики, бензовози, промислові вантажі або вантажівки зі худобою.

"Ми просто хочемо довести і привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси порушуються, і ми не отримуємо ні від кого підтримки. Питання про блокаду литовського кордону виникло при обмірковуванні того, як посилити тиск на польський уряд", - розповів співорганізатор протесту.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають вантажівки, чим ускладнюють український експорт.

Фермери незадоволені тим, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу, нібито може залишатись у країні.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів для розблокування кордону.

З пропозицією прем'єра можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.