Польская LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины

Польская авиакомпания LOT начала выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации (РПИ). Рейсы осуществляют в под ответственностью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрея Ярмака в Facebook .

"С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше. После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT Polish Airlines", - говорится в сообщении.

По словам Ярмака, эту часть воздушного пространства под ответственностью Украины стали активнее использовать грузовые авиакомпании, в частности Cargolux, осуществляющий полеты на больших самолетах типа Boeing 747.