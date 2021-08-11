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Польська LOT почала літати в Сімферопольському районі під відповідальністю України

Автор: РБК-Україна

Польська авіакомпанія LOT почала виконувати польоти в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ). Польти здійснюють у під відповідальністю України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Держпідприємства обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") Андрія Ярмака у Facebook.

"З початку цього тижня транзитних польотів у повітряному просторі України стало ще більше. Після тривалих перемовин відновила польоти у Сімферопольському районі польотної інформації польська авіакомпанія LOT Polish Airlines", - йдеться в повідомленні.

За словами Ярмака, цю частину повітряного простору під відповідальністю України почали активніше використовувати вантажні авіакомпанії, зокрема Cargolux, що здійснює польоти на великих літаках типу Boeing 747.

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