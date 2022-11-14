UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польська влада вилучила частку "Газпрома" в EuRoPol GAZ

Фото: відтепер польська ділянка газопроводу Ямал-Європа буде власністю Польщі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Польський уряд вилучив частку російського "Газпрому" в акціонерному капіталі компанії EuRoPol Gaz, яка володіє польською ділянкою газопроводу Ямал-Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт energia.rp.pl.

Питання вилучення російської частки у капіталі EuRoPol Gaz у розмірі 48% виникло після того, як Польща запровадила тимчасове управління в компанії Novatek Green Energy, "дочці" російської групи Новатек, постачальника скрапленого природного газу на ринок Польщі.

"Ми використовуємо тут законні права, які набули чинності лише кілька тижнів тому. Це інструмент, який дозволяє врегулювати ситуацію на підприємствах з російським капіталом, які з тієї чи іншої причини, наприклад, у державних інтересах або для збереження робочих місць, повинні були продовжувати працювати", - сказав напередодні міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

Польська ділянка газопроводу Ямал-Європа належала компанії EuRoPol GAZ – спільному підприємству "Газпрому" та польської компанії PGNiG. Її оператором є польська компанія Gaz-System. Газопровід Ямал-Європа в аверсному режимі зупинено навесні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Польща заявила про повну відмову від використання російського газу до кінця 2022 року.

Нещодавно Рада міністрів Польщі ухвалила постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуватимуть у партнерстві зі США, а запустити її планують вже в 2033 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща