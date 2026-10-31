UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Польська опозиція вимагає оголосити Туску вотум недовіри

17:45 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: прем'єр Польщі Дональд Туск (Getty Images)

В Польщі хочуть ініціювати вотум недовіри кабінету міністрів прем'єра Дональда Туска та пропонують сформувати новий технічний уряд.

Про це заявив експрем'єр-міністр Польщі та лідер нового політичного об’єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в соцмережі X.

За словами Моравецького, пропонується створити технічний уряд під керівництвом Марека Юрека, який керуватиме країною до проведення виборів нової парламентської більшості.

Також політик наголосив на необхідності перезавантаження Конституційного Трибуналу, що, на його думку, підтримують різні політичні сили - від "Разом" і "Росвиток плюс" до "Конфедерації".

Моравецький різко розкритикував діяльність нинішньої коаліції, назвавши їхнє правління катастрофічним.

"Їхнє місце на смітнику історії та перед незалежними судами в ролі обвинувачених", - заявив політик.

Він додав, що завершення каденції поточного уряду має стати лише початком для реалізації конкретного плану на майбутнє задля запобігання подібним політичним кризам.

Нагадаємо, що 30 жовтня у Варшаві загострився політичний конфлікт навколо Конституційного трибуналу - поліція заблокувала будівлю установи, а її керівництво відсторонили від посад.

Через це біля суду розпочалися сутички між поліцією та протестувальниками.

Вже у ніч на 31 жовтня президент Польщі Кароль Навроцький силоміць зайшов до будівлі Конституційного трибуналу, яку контролюють поліція та судді, обрані нинішнім Сеймом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПольщаДональд ТускКароль НавроцькийОпозиційний блокПрем'єр-міністр