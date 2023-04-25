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Польська LOT не пустила на борт літака російську тенісистку

Фото: тенісистка Віталія Дяченко (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польська авіакомпанія LOT не пустила її на рейс російську тенісистку Віталію Дяченко, яка планувала взяти участь у турнірі на Корсиці. Її маршрут з Каїра проходив через Варшаву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на РАР.

У понеділок, 24 квітня, Дяченко у своїх соцмережах поскаржилась на Lot. За її словами, вона не змогла вилетіти з Каїра до Варшави, а потім до Ніцци. Не заважаючи на те, що спортсменка мала при собі рекомендаційні листи від WTA та ITF, а також лист від свого батька, який народився в Україні і працює в ООН.

""Зі мною поводилися як з людиною третього сорту, я витратила кілька тисяч євро. Тепер я не можу потрапити на турнір, тому що немає нормальних авіакомпаній, які перевозять росіян, через візові обмеження", - написала вона.

Дяченко розповіла, що намагалась скористатись послугами іншої авіакомпанії, "Lufthansa". Однак там також відмовили їй у продажі квитка. Там заявили, що Дяченко повинна в'їхати в Шенгенську зону тільки через Іспанію, яка видала їй візу.

Як пояснили представники авіакомпанії, LOT Polish Airlines не змогла взяти на свій рейс громадянку Російської Федерації. Це пов'язано з тим, що було видано розпорядження міністра внутрішніх справ і адміністрації про тимчасове призупинення або обмеження прикордонного руху на певних прикордонних пунктах пропуску.

"Положеннями розпорядження запроваджуються обмеження на певних пунктах перетину кордону, в тому числі в аеропортах, для громадян Російської Федерації, які подорожують з-поза меж Шенгенської зони", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, Дяченко посідає 250-те місце у світовому рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA). При цьому вона не заявляла публічно про своє ставлення до війни в Україні. Батько Дяченко народився в Україні та працює у структурі ООН в Африці.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

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