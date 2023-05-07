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Польська компанія Orlen продовжує користуватись російською нафтою

Фото: Orlen продовжує користуватись російською нафтою (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Польська нафтова компанія PKN Orlen продовжує використовувати російську нафту, що постачається через нафтопровід "Дружба", та не підпадає під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека, компанія все ще використовує російську нафту для чеського нафтопереробного заводу групи в Литвинові, на який досі не поширюються санкції.

"Повна заміна російської нафти вимагає поліпшення логістики поставок нафти, над чим ми працюємо з чеським урядом", - сказав він.

Обайтек також додав, що російські нафтові компанії все ще постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри на санкції ЄС.

"Росія не продає нафту і природний газ, але все ще торгує нафтохімічними продуктами в Європі. Вона заробляє не лише на вуглеводнях, але й на перероблюванні. Не кажучи вже про добрива та інші продукти", - сказав Обайтек.

Також гендиректор PKN Orlen зазначив, заборона на постачання російської нафти коштує польській державній нафтовій компанії мільйони доларів на день, оскільки вона намагається знайти альтернативні джерела постачання для свого чеського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, за останній рік раніше невідома індійська компанія "Gatik" стала одним із найбільших у світі судновласників, який перевозить російську нафту до Індії для "Роснєфті".

Ми також повідомляли, що російська нафта, як і раніше, надходить до країн Європейського Союзу, але через дизельне пальне з Індії.

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