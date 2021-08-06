В Польше пронесся смерч и накрыл ливень

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на RMF24.

В Малопольском воеводстве затоплены более 700 зданий и более 100 участков дорог и улиц. В Жешуве и окрестностях Билгорая образовались смерчи.

В результате непогоды затоплены дороги, дворы, дома, квартиры и подземные гаражи.

Pomoc dla osób uwięzionych w mieszkaniach przez wodę. Na Starym Bieżanowie pracę służb koordynuje zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk Video: Bogusław Świerzowski Posted by Kraków PL on Friday, August 6, 2021

Уровень воды в реках на юге страны также поднялся. Река Висла на границе Силезии и Малопольши имеет глубину уже 6 метров. До уровня чрезвычайного положения ей не хватает 30 сантиметров. В целом по всей Малопольше тревожные показатели превышены на 3 реках.

Фото: Польшу накрыл ливень (фото facebook.com/wwwKrakowPL)

Оповещение о наводнении объявили в 5 муниципалитетах.