ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше пронесся смерч и накрыл ливень

Новина українською →
Варшава, Пятница 06 августа 2021 14:32
В Польше пронесся смерч и накрыл ливень Фото: Польшу накрыл ливень (facebook.com/wwwKrakowPL)
Автор: Анастасия Рокитна

Польшу накрыл мощный ливень. Сильные дожди в Малопольском воеводстве привели к ряду подтоплений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

В Малопольском воеводстве затоплены более 700 зданий и более 100 участков дорог и улиц. В Жешуве и окрестностях Билгорая образовались смерчи.

В результате непогоды затоплены дороги, дворы, дома, квартиры и подземные гаражи.

Pomoc dla osób uwięzionych w mieszkaniach przez wodę. Na Starym Bieżanowie pracę służb koordynuje zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk Video: Bogusław Świerzowski

Posted by Kraków PL on Friday, August 6, 2021

Уровень воды в реках на юге страны также поднялся. Река Висла на границе Силезии и Малопольши имеет глубину уже 6 метров. До уровня чрезвычайного положения ей не хватает 30 сантиметров. В целом по всей Малопольше тревожные показатели превышены на 3 реках.

Фото: Польшу накрыл ливень (фото facebook.com/wwwKrakowPL)

Оповещение о наводнении объявили в 5 муниципалитетах.

Напомним, циклон пронесся также и Украиной. В частности, Каменец-Подольский накрыл мощный ураган.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ураган
NEWS
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация