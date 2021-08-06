Польщею пронісся смерч та накрила злива
Польщу накрила потужна злива. Сильні дощі у Малопольському воєводстві призвели до низки підтоплень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.
У Малопольському воєводстві було затоплено понад 700 будівель та понад 100 ділянок доріг та вулиць. У Жешуві та околицях Білгорая утворилися смерчі.
В результаті негоди затоплені дороги, двори, будинки, квартири та підземні гаражі.
Pomoc dla osób uwięzionych w mieszkaniach przez wodę. Na Starym Bieżanowie pracę służb koordynuje zastępca prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk Video: Bogusław ŚwierzowskiPosted by Kraków PL on Friday, August 6, 2021
Рівень води у річках на півдні країни також піднялась. Річка Вісла на кордоні Сілезії та Малопольщі має глибину вже 6 метрів. До рівня надзвичайного стану їй не вистачає 30 сантиметрів. В цілому по всій Малопольщі тривожні показники перевищені на 3 річках.
Сповіщення про про повінь оголосили у 5 муніципалітетах.
Нагадаємо, циклон пронісся також і Україною. Зокрема, Кам'янець-Подільський накрив потужний буревій.