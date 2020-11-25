В Польше зимой горнолыжные трассы будут открыты, однако отели работать не будут

В Польше в течение зимнего периода будут открыты горнолыжные трассы. В то же время, гостиницы и рестораны не будут работать из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет "Польское радио".

В правительстве подчеркивают, что разработанный санитарный протокол определяет правила безопасности пользования горнолыжными станциями во время пандемии.

В то же время, несмотря на открытые лыжные трассы, номера в отелях, а также рестораны останутся закрытыми.

Таким образом открытыми лыжными трассами смогут пользоваться только жители соседних местностей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что дистанционную форму обучения в школах продлят до Рождественских праздников. Зимние школьные каникулы продлятся с 4 по 17 января.

Напомним, правительство Польши разрешил работу торговых центров и магазинов при соблюдении самых жестких санитарных мероприятий с 28 ноября.