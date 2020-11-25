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В Польщі взимку гірськолижні траси будуть відкрити, однак готелі не працюватимуть

Автор: Инна Собора

У Польщі протягом зимового періоду будуть відкриті гірськолижні траси. Водночас, готелі та ресторани не працюватимуть через пандемію коронавірусу.

Про це пише "Польське радіо".

В уряді наголошують, що є розроблений санітарний протокол, який визначає правила безпеки користування гірськолижними станціями під час пандемії.

Водночас, незважаючи на відкриті лижні траси, номери у готелях, а також ресторани залишаться закритими.

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Таким чином відкритими лижними трасами зможуть користуватися лише мешканці сусідніх місцевостей.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький повідомив, що дистанційну форму навчання у школах продовжать до Різдвяних свят. Зимові шкільні канікули триватимуть з 4 до 17 січня.

Нагадаємо, уряд Польщі дозволив роботу торгових центрів і магазинів за дотримання найжорсткіших санітарних заходів з 28 листопада.

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