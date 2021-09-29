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В Польше заявили, что Беларусь раздает военную форму нелегалам

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Варшава, Среда 29 сентября 2021 19:17
В Польше заявили, что Беларусь раздает военную форму нелегалам Фото: В Польше заявили, что Беларусь раздает военную форму нелегалам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что белорусские пограничники раздают нелегальным мигрантам военную форму. При этом власти ожидают новые провокации со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Жарина в Twitter.

"Александр Лукашенко цинично использует мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, Литве и Латвии. Последняя информация из Пограничной службы свидетельствует о том, что белорусы сдают форму мигрантам в Уснарзе. Очень вероятны дальнейшие провокации", - написал он.

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