В Польше заявили, что Беларусь раздает военную форму нелегалам
Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что белорусские пограничники раздают нелегальным мигрантам военную форму. При этом власти ожидают новые провокации со стороны Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Жарина в Twitter.
"Александр Лукашенко цинично использует мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше, Литве и Латвии. Последняя информация из Пограничной службы свидетельствует о том, что белорусы сдают форму мигрантам в Уснарзе. Очень вероятны дальнейшие провокации", - написал он.
Spodziewamy się kolejnych prowokacji ze strony białoruskiej. Służby dają mundury cudzoziemcom koczującym po ich stronie pomimo tego, że wcześniej dostarczana była im kilkukrotnie pomoc, w tym ciepła odzież, od przedstawicieli pozarządowych organizacji na Białorusi.#zgranicy pic.twitter.com/F5xbJJD3m9— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 29, 2021