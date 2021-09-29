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У Польщі заявили, що Білорусь роздає військову форму нелегалам

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Варшава, Середа 29 вересня 2021 19:17
У Польщі заявили, що Білорусь роздає військову форму нелегалам Фото: у Польщі заявили, що Білорусь роздає військову форму нелегалам (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив, що білоруські прикордонники роздають нелегальним мігрантам військову форму. При цьому влада очікує нові провокації з боку Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жарина в Twitter.

"Олександр Лукашенко цинічно використовує мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі, Литві та Латвії. Остання інформація з прикордонної служби свідчить про те, що білоруси здають форму мігрантам в Уснарзе. Дуже ймовірні подальші провокації", - написав він.

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