У Польщі заявили, що Білорусь роздає військову форму нелегалам
Прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив, що білоруські прикордонники роздають нелегальним мігрантам військову форму. При цьому влада очікує нові провокації з боку Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Жарина в Twitter.
"Олександр Лукашенко цинічно використовує мігрантів, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі, Литві та Латвії. Остання інформація з прикордонної служби свідчить про те, що білоруси здають форму мігрантам в Уснарзе. Дуже ймовірні подальші провокації", - написав він.
Spodziewamy się kolejnych prowokacji ze strony białoruskiej. Służby dają mundury cudzoziemcom koczującym po ich stronie pomimo tego, że wcześniej dostarczana była im kilkukrotnie pomoc, w tym ciepła odzież, od przedstawicieli pozarządowych organizacji na Białorusi.#zgranicy pic.twitter.com/F5xbJJD3m9— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 29, 2021