В Польше заподозрили церковь в призыве голосовать за правящую партию

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Католическую церковь заподозрили в скрытой агитации

В Польше католическую церковь заподозрили в скрытой агитации в пользу правящей партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в ближайшее воскресенье молитвенные тексты будут выбраны так, чтобы во всех костелах прозвучали слова "Господь любит право и справедливость". При этом "Право и справедливость" - название правящей с 2015 года партии, придерживающейся правых национально-католических взглядов.

Сообщается, что на ситуацию обратило внимание несколько оппозиционных изданий. В частности, в воскресенье в Польше пройдут выборы во все органы регионального самоуправления в Польше, и агитация в этот день запрещена. При этом польские священники не согласны с этими обвинениями.

В свою очередь глава Католического информагенства Марцин Пшецишевский заявил, что чтения и псальмы на мессы выбирают заранее в Ватикане и используют для служб не только в Польше, но и во всем мире.

Напомним, 21 октября поляки будут выбирать депутатов муниципальных и региональных ассамблей, а также глав городов и сел.

Ранее апелляционный суд в Польше приказал римо-католическому ордену возместить миллион злотых (270 тысяч долларов) женщине, которая была похищена и пережила сексуальное насилие со стороны одного из священников ордена.