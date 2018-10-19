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У Польщі запідозрили церкву в заклику голосувати за правлячу партію

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 16:09
Ілюстративне фото (flickr.com/photoola)
Ілюстративне фото (flickr.com/photoola)

Католицьку церкву запідозрили у прихованій агітації

У Польщі католицьку церкву запідозрили у прихованій агітації на користь правлячої партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як наголошується, в найближчу неділю молитовні тексти будуть обрані так, щоб у всіх костелах прозвучали слова "Господь любить право і справедливість". При цьому "Право і справедливість" - назва правлячої з 2015 року партії, яка дотримується правих національно-католицьких поглядів.

Повідомляється, що на ситуацію звернуло увагу кілька опозиційних видань. Зокрема, у неділю в Польщі пройдуть вибори в усі органи регіонального самоврядування в Польщі, і агітація в цей день заборонена. При цьому польські священики не згодні з цими звинуваченнями.

У свою чергу глава Католицького інформагентства Марцин Пшецишевський заявив, що читання і псальми на меси вибирають заздалегідь у Ватикані і використовують для служб не тільки в Польщі, але і у всьому світі.

Нагадаємо, 21 жовтня поляки обиратимуть депутатів муніципальних і регіональних асамблей, а також голів міст і сіл.

Раніше апеляційний суд у Польщі наказав римо-католицькому ордену відшкодувати мільйон злотих (270 тисяч доларів) жінці, яка була викрадена і пережила сексуальне насильство з боку одного з священиків ордена.

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