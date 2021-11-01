В Польше задержали украинца, перевозившего 11 мигрантов из Ирана

Отмечается, что мужчину задержали в городе Бельск-Подляский, который расположен в 30 километрах от границы с Беларусью.

"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", - отмечает пресс-служба полиции.

Согласно данным правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. По словам задержанного, автомобиль он одолжил у друга.

Суд арестовал украинца на два месяца. Кроме обвинений в организации нелегального пересечения границы, 24-летний мужчина будет также отвечать за вождение без прав и превышение количества пассажиров в авто.