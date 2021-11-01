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В Польше задержали украинца, перевозившего 11 мигрантов из Ирана

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Понедельник 01 ноября 2021 17:16
В Польше задержали украинца, перевозившего 11 мигрантов из Ирана Фото: в Польше задержали украинца, перевозившего 11 мигрантов из Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Польши задержала украинца, перевозившего 11 нелегальных мигрантов из Ирана. 24-летнего водителя арестовали на два месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Отмечается, что мужчину задержали в городе Бельск-Подляский, который расположен в 30 километрах от границы с Беларусью.

"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", - отмечает пресс-служба полиции.

Согласно данным правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. По словам задержанного, автомобиль он одолжил у друга.

Суд арестовал украинца на два месяца. Кроме обвинений в организации нелегального пересечения границы, 24-летний мужчина будет также отвечать за вождение без прав и превышение количества пассажиров в авто.

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