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В Польщі затримали українця, який перевозив 11 мігрантів з Ірану

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Понеділок 01 листопада 2021 17:16
В Польщі затримали українця, який перевозив 11 мігрантів з Ірану Фото: в Польщі затримали українця, який перевозив 11 мігрантів з Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція Польщі затримала українця, який перевозив 11 нелегальних мігрантів з Ірану. 24-річного водія арештували на два місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Зазначається, що чоловіка затримали у місті Більськ-Підляський, що розташований за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю.

"За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували в Польщі", - відзначає пресслужба поліції.

Згідно з даними правоохоронців, чоловік не мав водійських прав. За словами затриманого, автомобіль він позичив у друга.

Суд арештував українця на два місяці. Окрім звинувачень в організації нелегального перетину кордону, 24-річний чоловік відповідатиме також за водіння без прав й перевищення кількості пасажирів в авто.

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