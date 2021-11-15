В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов

За перевозку мигрантов задержаны были граждане Германии, Швеции, Украины и Британии. Полиция остановила автомобили, в которых находились 33 нелегала.

Украинец управлял автомобилем Ford. Его остановили в Клещелах.

"Люди ждали єтого водителя на том месте, где он должен біл их забрать", - отметили в полиции. Там также добавили, что украинец хотел перевезти 6 граждан Ирака.

Иракцев также перевозил гражданин Германии. В машине Volkswagen обнаружили 9 нелегалов.

Гражданин Британии біл задержан для досмотра в городе Вержч. В его машине заметили 8 граждан Ирака.

Гражданин Швеции перевозил 10 иракцев в авто Toyota.