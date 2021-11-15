В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов

Польские правоохранители задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов. С ним также действовали и граждане других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
За перевозку мигрантов задержаны были граждане Германии, Швеции, Украины и Британии. Полиция остановила автомобили, в которых находились 33 нелегала.
Украинец управлял автомобилем Ford. Его остановили в Клещелах.
"Люди ждали єтого водителя на том месте, где он должен біл их забрать", - отметили в полиции. Там также добавили, что украинец хотел перевезти 6 граждан Ирака.
Иракцев также перевозил гражданин Германии. В машине Volkswagen обнаружили 9 нелегалов.
Гражданин Британии біл задержан для досмотра в городе Вержч. В его машине заметили 8 граждан Ирака.
Гражданин Швеции перевозил 10 иракцев в авто Toyota.
Напомним, на границе Украины с Польшей задержали нелегалов. Задержанные иностранцы представились пограничникам блогерами, которые желают провести фото и видеосъемки в пограничных зонах.