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В Польше задержали украинца, который перевозил мигрантов

Автор: Иванна Шовкун

Польские правоохранители задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов. С ним также действовали и граждане других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

За перевозку мигрантов задержаны были граждане Германии, Швеции, Украины и Британии. Полиция остановила автомобили, в которых находились 33 нелегала.

Украинец управлял автомобилем Ford. Его остановили в Клещелах.

"Люди ждали єтого водителя на том месте, где он должен біл их забрать", - отметили в полиции. Там также добавили, что украинец хотел перевезти 6 граждан Ирака.

Иракцев также перевозил гражданин Германии. В машине Volkswagen обнаружили 9 нелегалов.

Гражданин Британии біл задержан для досмотра в городе Вержч. В его машине заметили 8 граждан Ирака.

Гражданин Швеции перевозил 10 иракцев в авто Toyota.

Напомним, на границе Украины с Польшей задержали нелегалов. Задержанные иностранцы представились пограничникам блогерами, которые желают провести фото и видеосъемки в пограничных зонах.

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