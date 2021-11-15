У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів

За перевезення мігрантів затримані були громадяни Німеччини, Швеції, України та Британії. Поліція зупинила автомобілі, в яких перебувало 33 нелегали.

Українець керував автомобілем Ford. Його зупинили у Клещелах.

"Люди чекали цього водія на тому місці, де він повинен був їх забрати", - зазначили в поліції. Там також додали, що українець хотів перевезти 6 громадян Іраку.

Іракців також перевозив громадянин Німеччини. У машині Volkswagen виявили 9 нелегалів.

Громадянин Британії був затриманий для огляду у місті Вержч. У його машині помітили 8 громадян Іраку.

Громадянин Швеції перевозив 10 іракців у авто Toyota.