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В Польше задержали участников контрабанды мигрантов из Беларуси

Автор: Артур Родивилов

Пограничная служба Польши зафиксировала за предыдущие сутки 739 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Были задержаны ше15 человек, которые помогали нелегалам в пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Были задержаны также шесть граждан Ирака.

С августа польские пограничники предотвратили около 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в октябре таких попыток было 5 тысяч.

В учреждениях для содержания мигрантов сейчас находятся 1,5 тысячи человек, которые без документов пытались попасть в страну с территории Беларуси.

Напомним, ранее пограничная служба Польши заявила об обстреле патруля со стороны Беларуси.

Власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе Беларуси.

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Польша