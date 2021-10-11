В Польше задержали участников контрабанды мигрантов из Беларуси

Пограничная служба Польши зафиксировала за предыдущие сутки 739 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Были задержаны ше15 человек, которые помогали нелегалам в пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Были задержаны также шесть граждан Ирака.

С августа польские пограничники предотвратили около 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в октябре таких попыток было 5 тысяч.

В учреждениях для содержания мигрантов сейчас находятся 1,5 тысячи человек, которые без документов пытались попасть в страну с территории Беларуси.