У Польщі затримали учасників контрабанди мігрантів з Білорусі

Прикордонна служба Польщі зафіксувала за попередню добу 739 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Були затримані ше15 осіб, які допомагали нелегалам у перетині кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Були затримані також шість громадян Іраку.

З серпня польські прикордонники запобігли близько 16 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, в жовтні таких спроб було 5 тисяч.

В установах для утримання мігрантів зараз перебувають 1,5 тисячі осіб, які без документів намагалися потрапити в країну з території Білорусі.