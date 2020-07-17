В Боснии украинца подозревают в перевозке нелегалов

Фото: задержание (РБК-Украина)

Украинец родом из Ровно

В Боснии и Герцеговине прокуратура выдвинула обвинения против украинца. Его обвиняют в контрабанде и перевозке восьми мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Об этом сообщает издание BHRT.

Согласно обвинительному заключению, гражданин Украины Рувим Хлабец в конце апреля перевозил восемь мигрантов - трех из Афганистана и пять из Пакистана, незаконно въехали в Боснию и не выполнили условия для законного проживания и передвижения в стране.

В заключении утверждается, что обвиняемый перевозил мигрантов в автомобиле, арендованном в муниципалитете Прозор-Рама, и ехал в направлении города Бихач, что недалеко от границы с Хорватией, которая входит в Европейский союз.

Автомобиль был остановлен полицейскими на полпути, после чего украинца задержали.

Отмечается, что Рувим Хлабец родился в 1998 году в городе Ровно.

Напомним, в России арестовали украинского экс-футболиста по делу о шпионаже.

Кроме того, в Польше украинец напал на своего работодателя.