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В Польше задержали группу контрабандистов. Поставляли оружие в Украину

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Варшава, Четверг 17 июня 2021 16:37
В Польше задержали группу контрабандистов. Поставляли оружие в Украину Фото: изъятое оружие (europol.europa.eu)
Автор: РБК-Украина

Польская пограничная служба вместе с Агентством внутренней безопасности и полицией при поддержке Европола задержала группу контрабандистов. В ходе рейда изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.

Сообщается, что задержаны 12 граждан Польши в возрасте от 32 до 60 лет, которые причастны к незаконным поставкам оружия.

"Организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину", - говорится в сообщении.

На месте изъяли револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Также были конфискованы несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, обнаружены наличные на сумму более 50 000 евро, а также 14 растений марихуаны и амфетамин.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки огнестрельного оружия в разобранном виде. По данным спецслужбы, части оружия передавали из США транзитом через Польшу.

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