У Польщі затримали групу контрабандистів. Постачали зброю до України

Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і поліцією за підтримки Європолу затримала групу контрабандистів. В ході рейду вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європолу .

Повідомляється, що затримано 12 громадян Польщі віком від 32 до 60 років, які причетні до незаконних поставок зброї.

"Організоване злочинне угруповання незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України", - йдеться в повідомленні.

На місці вилучили револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки та ручні кулемети. Також були конфісковані кілька тисяч патронів різного калібру і одна ручна граната. Крім того, виявлено готівку на суму понад 50 000 євро, а також 14 рослин марихуани та амфетамін.