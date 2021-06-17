У Польщі затримали групу контрабандистів. Постачали зброю до України
Польська прикордонна служба разом з Агентством внутрішньої безпеки і поліцією за підтримки Європолу затримала групу контрабандистів. В ході рейду вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Європолу.
Повідомляється, що затримано 12 громадян Польщі віком від 32 до 60 років, які причетні до незаконних поставок зброї.
"Організоване злочинне угруповання незаконно провозило зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України", - йдеться в повідомленні.
На місці вилучили револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки та ручні кулемети. Також були конфісковані кілька тисяч патронів різного калібру і одна ручна граната. Крім того, виявлено готівку на суму понад 50 000 євро, а також 14 рослин марихуани та амфетамін.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала нелегальний канал постачання вогнепальної зброї у розібраному вигляді. За даними спецслужби, частини зброї передавали з США транзитом через Польщу.